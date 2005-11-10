Parma, per Romero lussazione acromion claveare: saranno necessari nuovi esami

Brutte notizie per il Parma e per Gilardino: rischia di non essere lieve l'infortunio che ha frenato il colpo dell'estate crociata per l'attacco. David Romero ha infatti rimediato una lussazione acromion claveare alla spalla destra e potrebbe dover saltare diverse settimane di allenamenti.

Quanto però non è ancora chiaro: dipende principalmente dal grado della lesione (classificazione di Rockwood) e dal tipo di trattamento (conservativo o chirurgico). Saranno sicuramente necessari nuovi esami strumentali più precisi, fa sapere Parmalive.com.