Parma, per Romero lussazione acromion claveare: saranno necessari nuovi esami
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
07.11.2026 21:40Serie A
Lussazione acromion-claveare per l'argentino del Parma: saranno necessari nuovi esami strumentali
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Brutte notizie per il Parma e per Gilardino: rischia di non essere lieve l'infortunio che ha frenato il colpo dell'estate crociata per l'attacco. David Romero ha infatti rimediato una lussazione acromion claveare alla spalla destra e potrebbe dover saltare diverse settimane di allenamenti.
Quanto però non è ancora chiaro: dipende principalmente dal grado della lesione (classificazione di Rockwood) e dal tipo di trattamento (conservativo o chirurgico). Saranno sicuramente necessari nuovi esami strumentali più precisi, fa sapere Parmalive.com.
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