Parma, cattive notizie per Romero: i tempi di recupero. E arriva l'esito degli esami di Diego Carlos

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Parma, cattive notizie per Romero: i tempi di recupero. E arriva l'esito degli esami di Diego CarlosTMW
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Daniele Najjar
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Oggi alle 19:45Serie A
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16.11.2026 19:45Serie A
David Romero ha riportato una sublussazione acromion claveare: difficile riaverlo a disposizione prima della sosta natalizia.
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Cattive notizie in casa Parma. Arriva l'esito degli esami per Diego Carlos: come raccolto dalla nostra redazione, il difensore ha riportato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra e verrà valutato giorno dopo giorno.
Per quanto riguarda David Romero ha riportato una sublussazione acromion claveare: difficile riaverlo a disposizione prima della sosta natalizia. Domani in programma allenamento al mattino, previsto il rientro di Keita e Daffara dopo gli impegni con le rispettive nazionali
Fonte: Edoardo Mammoli
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