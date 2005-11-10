Parma, Romero: "Stiamo segnando poco, vanno sfruttate meglio le occasioni"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:38Serie A
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24.10.2026 20:38Serie A
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David Romero, attaccante del Parma, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro la Lazio: "La verità è che abbiamo segnato poco, però le occasioni le stiamo avendo e le dobbiamo sfruttare meglio. Dobbiamo continuare a lavorare come facciamo durante la settimana, per ottenere risultati migliori".
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