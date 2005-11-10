Sabatini critico su Gonçalo Ramos: "Si fa fatica a giustificare quanti soldi è costato al Milan"

Sandro Sabatini analizza il momento del Milan. Sul suo profilo TikTok, il noto giornalista ha fatto il punto della situazione della formazione allenata da Ruben Amorim: "Questo Milan è in una posizione degna della classifica e promette di fare bene, anche perchè Amorim dice di aver trovato la formazione giusta e senza quindi troppi esperimenti ancora da fare e mettere in pratica.

Con Luka Modric in cabina di regia e Rabiot a far tutto quello che sa fare, cioè tantissime cose insieme. Anche vedere Pulisic come seconda punta è interessante, mentre la difesa dev'essere solida con giocatori laterali che abbiano una corsa importante.

Lì davanti Gonçalo Ramos. Il portoghese ha giocato un po' meglio rispetto alle ultime volte, si è tolto la bella soddisfazione del gol su rigore, poi un po' vanificata da un errore nel penalty bis parato da Carnesecchi. Devo dire che si fa fatica giustificare quanti soldi è costato, ma comunque anche lui sembra in crescita come tutta la squadra...".