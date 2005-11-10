Sabatini critico su Gonçalo Ramos: "Si fa fatica a giustificare quanti soldi è costato al Milan"
Andrea Piras
Sandro Sabatini analizza il momento del Milan. Sul suo profilo TikTok, il noto giornalista ha fatto il punto della situazione della formazione allenata da Ruben Amorim: "Questo Milan è in una posizione degna della classifica e promette di fare bene, anche perchè Amorim dice di aver trovato la formazione giusta e senza quindi troppi esperimenti ancora da fare e mettere in pratica.
Con Luka Modric in cabina di regia e Rabiot a far tutto quello che sa fare, cioè tantissime cose insieme. Anche vedere Pulisic come seconda punta è interessante, mentre la difesa dev'essere solida con giocatori laterali che abbiano una corsa importante.
Lì davanti Gonçalo Ramos. Il portoghese ha giocato un po' meglio rispetto alle ultime volte, si è tolto la bella soddisfazione del gol su rigore, poi un po' vanificata da un errore nel penalty bis parato da Carnesecchi. Devo dire che si fa fatica giustificare quanti soldi è costato, ma comunque anche lui sembra in crescita come tutta la squadra...".