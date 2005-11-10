Sabatini sul Napoli: "Politano ha ricordato Vannacci, spogliatoio spaccato tra italiani e stranieri"

Intervenuto a Numer1 Podcast, il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sul momento nero del Napoli in vista del big match contro la Lazio. Di seguito un estratto della sua analisi, nella quale ha inserito anche un riferimento politico al presidente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci.

L'analisi di Sabatini sulla crisi del Napoli di Allegri

"Se ci avessero detto a Ferragosto che la squadra più contestata d'Italia (la Lazio, ndr) sarebbe stata prima in classifica e avrebbe affrontato un Napoli sull'orlo della disperazione coi tifosi più caldi pronti a contestare, nessuno ci avrebbe scommesso neanche un euro. Tra tutte le follie, c'è una costante: Allegri è sempre nel mirino. Per di più, nello spogliatoio i giocatori si sono coalizzati in due schieramenti: italiani contro stranieri. Politano che dice che a metterci la faccia devono essere sempre e solo gli italiani sembra un po' Vannacci, per non parlare di Lucca che manda a quel paese De Bruyne. Il Napoli dove vuole andare così?".

Le parole di Matteo Politano dopo il ko col Porto

"Ogni tanto mi piacerebbe che venisse anche qualche altro compagno a dare le spiegazioni, non solo noi italiani. Ma va bene così, io ci metto la faccia come ho sempre fatto", sono state le dichiarazioni dell'esterno azzurro.