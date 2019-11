Samp, Ferrari: "Quaglia difficile da marcare. Ranieri ha portato calma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Sampdoria, Alex Ferrari, che nell'ultimo periodo ha rubato il posto a Murillo nella formazione di Claudio Ranieri, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX nella quale ha parlato delle sue origini modenesi e del suo amore per i tortellini, gli amici e per la vita semplice, tanto che gira per la città con la sua Smart.

Idoli - Il centrale blucerchiato ha ammesso di essere stato tifoso della Juventus da bambino, mentre i giocatori a cui si ispira sono due grandi ex Nazionali: "I miei idoli da bambino come difensori erano Nesta e Cannavaro".

La Samp - La stagione della sua squadra è iniziata male ma adesso sta iniziando a migliorare e Ferrari ha commentato: "Con Colley formiamo una bella coppia, adesso siamo più sereni e Ranieri ha portato calma e carisma. L'attaccante più difficile da marcare? Dico Dybala e Muriel, ma credetemi che complicato come marcare Quagliarella in allenamento non c'è niente".