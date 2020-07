Samp, Ferrero: "Non siamo la vittima sacrificale di nessuno, a Torino per battere la Juve"

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha presentato la sfida di questa sera con la Juventus, che potrebbe consegnare il nono Scudetto consecutivo ai bianconeri: "Non siamo la vittima sacrificale di nessuno né tantomeno in vacanza. Ci tengo a precisarlo nei confronti di chi considera scontati i tre punti per i bianconeri. Nient’affatto! Vogliamo continuare il ciclo di successi delle ultime settimane. Andiamo a Torino per giocarci la nostra partita con grande orgoglio e provare a vincere. Perché un conto è sconfiggere una rivale diretta e un conto i campioni d’Italia. E battere uno squadrone come la Juve, per di più a casa loro, sarebbe qualcosa di speciale e di altisonante...", le sue dichiarazioni a Libero.