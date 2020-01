Sampdoria, difesa e compattezza: 5 clean sheet in 12 gare con Ranieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando non si riesce a vincere, l'importante è non perdere. E' una frase che si ripete spesso quando le squadre attraversano un periodo di difficoltà e devono rialzarsi. Una frase che ha fatto sua la Sampdoria dall'avvento di Claudio Ranieri e che ieri nella calza della Befana ha trovato un punto importante che serve a muovere la classifica oltre che inalzare il livello di autostima e di fiducia. Sia chiaro, i blucerchiati non sono per niente guariti visti i due punti di distanza dal Genoa e dal Brescia terzultimi ma dopo il match di San Siro il bicchiere può vedersi senza dubbio mezzo pieno. Unico rammarico le occasioni fallite da Gabbiadini un po’ per imprecisione dell’attaccante lombardo e un po’ per la bravura di un certo Gianluigi Donnarumma.

Quinto clean sheet in 12 gare - Dall'arrivo del tecnico romano la squadra ha messo in mostra una compattezza rinnovata, aiutata dal modo di giocare sicuramente più difensivo rispetto ad uno spregiudicato di Di Francesco. Quello del "Meazza" infatti è la quinta volta in dodici incontri disputati, undici di campionato e uno in Coppa Italia, in cui la porta di Emil Audero è rimasta inviolata. E’ accaduto contro la Roma al debutto, poi contro l’Atalanta - entrambi pareggi per 0-0 - poi a Ferrara con la Spal e con il Genoa - successi per 1-0 - oltre naturalmente alla sfida contro i rossoneri di Pioli.

Ora testa al Brescia - Adesso però occorre il salto di qualità. Domenica pomeriggio arrivano le Rondinelle di Eugenio Corini in una sfida importantissima per il prosieguo del campionato. I lombardi non avranno gli squalificati Tonali e Cistana, assenze importanti, mentre i blucerchiati saranno senza lo squalificato Colley oltre agli infortunati Depaoli - che comunque era diffidato e ammonito a San Siro - e Gaston Ramirez. Servirà molta attenzione ad arginare gli attacchi di Balotelli e soci ma anche più freddezza nel pungere quando si ha l'opportunità. A Marassi la Samp non può sbagliare.