Sampdoria, Ekdal positivo al Coronavirus: "Mi sento già molto meglio dopo un giorno di riposo!"

Risultato positivo al Coronavirus assieme ad altri quattro compagni di squadra (Gabbiadini, Colley, La Gumina e Thorsby), il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal ha voluto rassicurare tutti i tifosi tramite il proprio profilo Twitter: "Grazie a tutti per la vostra vicinanza. Mi sento già molto meglio dopo un giorno di riposo. Spero che tutti prendano sul serio questa malattia. Se avvertite i minimi sintomi, restate a casa. Ascoltate le autorità e fate tutto il possibile per contribuire a ridurre la diffusione di questo virus. Questo ci aiuterà a proteggere i malati e gli anziani. Infine, vorrei ringraziare tutti gli operatori sanitari che stanno svolgendo un lavoro eroico in questo momento".



Listen to the authorities and do everything in your power to help reduce the spread of this virus. It will help us protect the sick and the elderly.

Lastly I would like to say thank you to all healthcare professionals who are doing a heroic job right now. ❤️

— Albin Ekdal (@EkdalAlbin) March 13, 2020