Nel corso della chiacchierata con Sky Sport 24, Maurizio Sarri ha parlato anche dell'HDR, il discusso tridente che ha visto la luce dal 1' in tre gare stagionali. "Dipende da chi considero in quel momento il giocatore che ci può far fare la differenza Bernardeschi in quel ruolo è quello che fa la fase difensiva migliore, Ramsey è un raccordatore di ottimo palleggio e di eguale talento".