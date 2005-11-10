Sassuolo, Adzic: "Faremo delle belle cose in futuro. Il Como ha fatto due gol facili"

Vasilije Adzic, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo il ko in casa del Como. Le sue parole: "Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo. Potevamo anche far gol. Poi siamo calati un po' e loro si sono alzati. Hanno fatto due gol facili".

Matic doveva darti quella palla sul destro?

"Si ma poi ognuno vuole la soluzione migliore per la squadra. Va bene così".

Come ti trovi al Sassuolo? Trovi tante differenze con la Juve?

"Ogni allenatore ha la sua idea. Aquilani ha idee chiarissime: vuole giocare il pallone. Manca qualcosa però per prendere i punti. Cresceremo e faremo belle cose".

Questa differenza tra giocare in casa e fuori da cosa deriva?

"Fuori casa abbiamo preso solo 1 punto, vuol dire che manca qualcosa e dobbiamo fare meglio. A noi non deve interessare dove giochiamo, tutte le partite contano uguale. Faremo delle belle cose, siamo una buona squadra".