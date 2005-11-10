Alla fine i timori erano giusti e il problema al ginocchio destro accusato in Nazionale da Vasilije Adzic ha necessitato di un intervento chirurgico. A renderlo noto è stato lo stesso calciatore, il quale ha postato sul proprio profilo Instagram una foto di lui dopo l'operazione. Un bel problema per il Sassuolo, che dovrà fare a meno del calciatore dimostratosi tra i più brillante in questa difficile prima parte di stagione dei neroverdi. In attesa del comunicato da parte del club, l'infortunio di Adzic si preannuncia molto lungo.

Il messaggio social

Ad accompagnare la foto, anche un messaggio che il classe 2006 ha voluto mandare: "Dio, so che non mi daresti mai qualcosa che non sono in grado di affrontare. Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte. Cose del genere possono accadere, ma ciò che conta davvero è come scegliamo di reagire. L'intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro sostegno e i vostri messaggi; ci vediamo presto!".

“Quello che non ti spezza ti rende più forte. Adzo, ti aspettiamo più forte che mai!”, ha risposto Federcalcio del Montenegro. Con la sua nazionale Adzic ha già collezionato 12 presenze e 4 gol e si è infortunato durante la sfida di Nations League tra Cipro e Montenegro dello scorso 15 novembre.