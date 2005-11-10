Non sono arrivate notizie particolarmente incoraggianti dall'ultimo allenamento del Napoli, che deve fare i conti con un possibile nuovo problema fisico in vista della sfida contro il Sassuolo. A due giorni dalla trasferta di Reggio Emilia, Kevin De Bruyne non ha lavorato insieme al resto dei compagni, svolgendo lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista belga ha finora collezionato 17 presenze, 4 gol e 2 assist in tutte le competizioni, per un totale di 1.135 minuti giocati.

De Bruyne può saltare la trasferta di Reggio Emilia

Le condizioni del centrocampista belga saranno valutate con attenzione nelle prossime ore. La seduta di rifinitura rappresenterà un passaggio importante per capire se l'ex Manchester City potrà partire con la squadra di Allegri oppure se sarà necessario concedergli un turno di riposo precauzionale. Al momento, infatti, non è da escludere una sua assenza contro i neroverdi. Lo staff medico seguirà con particolare attenzione l'evoluzione dell'affaticamento, evitando eventuali rischi che potrebbero compromettere ulteriormente la disponibilità del giocatore per i successivi impegni stagionali.

Che tegola per il Sassuolo: stagione finita per Adžić?

Dall'altra parte, anche il Sassuolo deve fare i conti con un'assenza pesante. I neroverdi hanno perso Vasilije Adžić, costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico a Lione dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro rimediato durante Montenegro-Cipro. Gli accertamenti hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale e il trequartista di proprietà della Juventus ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso. La sua assenza rappresenta una perdita veramente pesante per il nuovo tecnico Roberto D'Aversa, che dovrà rinunciare al talento classe 2006 probabilmente per l'intera seconda parte della stagione 2026-2027.