Brutte notizie per il Sassuolo, per la Juventus e per Vasilije Adžić. La stagione del trequartista montenegrino, salvo colpi di scena, potrebbe essere infatti già arrivata al capolinea dopo il problema al ginocchio destro rimediato durante l'impegno con la propria Nazionale contro Cipro. Il classe 2006, di proprietà della Vecchia Signora e attualmente in prestito al club neroverde, ieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Lione dopo gli accertamenti che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale.

Il comunicato ufficiale della Juve

A comunicare l'esito degli esami è stata la stessa Juventus attraverso una nota ufficiale: "A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

Stagione finita per Vasilije Adžić?

Al momento, né la Juve né il Sassuolo hanno comunicato tempistiche precise per il recupero di Adzic. La necessità di un intervento chirurgico, tuttavia, lascia presagire uno stop significativo, con il rischio concreto che il centrocampista non riesca a tornare in campo prima della fine del 2026-2027.