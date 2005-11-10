"A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro", il trequartista "Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale". A riportarlo per prima sui propri canali ufficiale è stata la Juventus, club proprietario del cartellino del talento classe 2006 attualmente in prestito al Sassuolo, aggiungendo che "il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Pochi minuti più tardi, il medesimo comunicato è apparso anche sui canali del Sassuolo: "A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Privé Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Il rendimento stagionale di Vasilije Adžić

Vasilije Adžić, appunto in prestito tra le fila neroverdi, ha finora realizzato 4 gol e 1 assist in 10 presenze stagionali.

Il suo messaggio sui social dopo l'intervento

"Dio, so che non mi daresti mai qualcosa che non sono in grado di affrontare. Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte. Cose del genere possono accadere, ma ciò che conta davvero è come scegliamo di reagire. L'intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro sostegno e i vostri messaggi; ci vediamo presto!".