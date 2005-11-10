Sassuolo, Aquilani: "Errori evitabili, ma non gettiamo la croce addosso a Muric"

Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, analizza ai microfoni di DAZN la gara persa 4-2 contro il Frosinone: "Quando commetti determinati errori diventa tutto più difficile, fa parte del gioco ma quando diventa superficialità bisogna metterci un punto perché sono errori evitabili e dopo diventa tutto più complicato".

Si è dato una spiegazione?

"È difficile, si parla sempre di step. Lo step deve esser fatto in questo tipo di partite, ma i ragazzi sono venuti con l'atteggiamento giusto. Poi quegli errori hanno pesato, quando giochi contro queste squadre devi pareggiare l'impatto. E su questo aspetto abbiamo fatto sicuramente meno di loro".

Darà ancora fiducia a Muric?

"Difficile dirlo adesso, io ho grande fiducia in lui e nei miei giocatori. L'errore ci può stare, non tirerei già ora le somme. Ovvio che si deve migliorare, ma non gettiamo la croce addosso a nessuno"

Berardi sempre centrale per questo Sassuolo?

"Sì, indubbiamente. Per noi è un giocatore fondamentale che ci trascina e conosce certe dinamiche di questa squadra, ha avuto un periodo un po' così all'inizio perché non stava al top ma adesso sta recuperando".