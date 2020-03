Sassuolo, Carnevali sui cinque rinvii di Serie A: "Perché non si è deciso prima?"

Intervistato da Radio Rai, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato così il rinvio a sorpresa delle cinque gare di questo 26° turno di Serie A che si sarebbero dovute disputare a porte chiuse: "Dobbiamo fare chiarezza. La decisione presa ieri sarebbe potuta benissimo arrivare a inizio settimana, sapevamo già che in certe città non si sarebbe potuto giocare a porte aperte. Bisogna dare più regolarità al campionato, altrimenti si rischia di fare confusione e basta. Dobbiamo essere considerati tutti uguali, serve una decisione omogenea ed equa. In un momento difficile, in cui il calcio non è certo la cosa più importante, bisogna scegliere: se ci sono le condizioni, si gioca; se non ci sono, non si gioca e stop".