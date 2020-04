Sassuolo, certi i riscatti di Toljan e Haraslin. Per Romagna e Boga serve rinegoziare

vedi letture

Spazio alla situazione riscatti in casa Sassuolo sulle colonne del Resto del Carlino in edicola. Il club neroverde ha deciso infatti di riscattare, per due milioni di euro, dal Legia Danzica Lucas Haraslin, ma non solo. Anche Jeremy Toljan e Georgios Kyriakopulos resteranno in Emilia anche nella prossima stagione venendo riscattati rispettivamente da Borussia Dortmund (3,5 milioni) e Asteras Tripolis (500mila euro). Più complicati invece i riscatti del difensore Filippo Romagna dal Cagliari e dell'esterno d'attacco Jeremie Boga dal Chelsea. Il primo ha subito un grave infortunio che obbliga il club neroverde a lavorare per riconsiderare i 6 milioni di euro pattuiti ai tempi con il Cagliari proprietario del cartellino. Per quanto riguarda il francese c'è la volontà di riscattarlo, ma a cifre diverse da quelle concordate con il club londinese.