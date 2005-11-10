Non solo la scelta sul portiere: in Inter-Shakhtar debutta da titolare in nerazzurro Spence

Non c'è soltanto la scelta di Chivu sul portiere da sottolineare, alla lettura delle formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk, sfida che vale per la 3^ giornata di Fase Campionato della Champions League 2026/27: spicca infatti anche la presenza nell'undici di partenza di Djed Spence, esterno inglese portato in dote ai nerazzurri dal mercato estivo e finalmente scelto per giocare da titolare.

Due subentri, ora tocca a lui dal 1'

Spence fa il suo esordio dal primo minuto con l'Inter, e lo fa in una serata nella quale la Beneamata non ha altro risultato a propria disposizione se non la vittoria, per poter continuare a sognare e percorrere il cammino in Europa. Dopo aver già raccolto due subentri, uno dei quali la settimana scorsa sempre in Champions nella sconfitta casalinga con i belgi del Club Brugge, ora tocca a lui scendere in campo e non far rimpiangere i vari Luis Henrique e Diouf.

I dettagli dell'acquisto in estate

Protagonista negli ultimi Mondiali con l'Inghilterra, Spence ha convinto l'Inter in estate a spendere 30 milioni di euro per rilevarne il cartellino dal Tottenham. L'esterno inglese classe 2000, che in Italia abbiamo già visto in azione in una parentesi non indimenticabile al Genoa, ha firmato fino al 2031 con i nerazzurri.