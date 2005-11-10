Scudetto Under 16 e primo contratto da pro: Pietro Salvai firma con la Juventus
Primo contratto da professionista per Pietro Salvai, attaccante classe 2010 della Juventus. Di seguito il comunicato: "Una giornata speciale per Pietro Salvai, che firma il suo primo contratto da professionista con la Juventus: l’attaccante bianconero dell’Under 16 prosegue così il suo percorso di crescita all’interno del settore giovanile del nostro Club.
Classe 2010, Salvai si è reso protagonista di grandi prestazioni negli scorsi mesi prima con l’Under 15 e ora con l’Under 16, raggiungendo la convocazione nella nazionale italiana giovanile e conquistando anche la vittoria dello Scudetto Under 16, realizzando uno splendido gol su punizione nella finale vinta 3-0 contro l’Inter.
Un traguardo che conferma sempre più il lavoro fatto dalla Juventus con talenti sin dalla giovanissima età: congratulazioni Pietro, ci vediamo in campo!".