Serie A, la classifica a quattro turni dal termine: Juve a +8 sull'Inter, la Lazio scivola a -11

La Juventus si avvicina a grandi passi al nono Scudetto consecutivo, il primo della gestione Sarri: battuta anche la Lazio e riportato a 8 il vantaggio sulla seconda in classifica, l'Inter, con l'Atalanta che segue ad una lughezza e la squadra di Inzaghi che scivola a -11 dal primo posto, praticamente tagliata fuori dal duello per lo Scudetto dunque. Nel 34° turno importanti successi anche per Milan e Napoli, che avvicinando il quinto posto della Roma, mentre nelle zone basse, la Fiorentina si salva e la SPAL retrocede matematicamente. Di seguito la classifica aggiornata dopo prime 34 giornate di Serie A, a quattro turni dal termine della stagione:

Juventus 80

Inter 72

Atalanta 71

Lazio 69

Roma 58

Milan 56

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

SPAL 19