Serie A, la classifica aggiornata: Hellas Verona e Pisa restano a braccetto all'ultimo posto
Si chiude senza vincitori né vinti l’anticipo del 24° turno di Serie A tra Verona e Pisa. Al Bentegodi finisce 0-0 una sfida tesa e bloccata, con le due squadre più attente a non perdere, che muove la classifica ma non cambia gli equilibri nella parte bassa. Il punto a testa finale, infatti, serve poco a entrambe. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano:
Inter 55 (23)
Milan 50 (23)
Napoli 46 (23)
Juventus 45 (23)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 32 (23)
Udinese 32 (23)
Bologna 30 (23)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Torino 26 (23)
Genoa 23 (23)
Cremonese 23 (23)
Parma 23 (23)
Lecce 18 (23)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 15 (24)
Verona 15 (24)
