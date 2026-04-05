Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 31^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 31^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Hien, Scamacca.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Dominguez.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti.
Squalificati: Dossena.
COMO
Indisponibili: Addai, Jesus Rodriguez, Ramon.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Sanabria, Vardy.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Dodo, Fortini, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Sabiri, Solomon.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Norton-Cuffy.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Serdar, Bella-Kotchap.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Bisseck.
Squalificati: Carlos Augusto.
JUVENTUS
Indisponibili: Adzic.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Gila, Provedel, Rovella, Zaccagni, Patric, Pellegrini.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Gaspar, Berisha, Coulibaly, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gabbia.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Lukaku.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Cremaschi, Frigan, Almqvist.
Squalificati: Troilo.
PISA
Indisponibili: Denoon, Marin, Vural.
Squalificati: Durosinmi.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Kone, Wesley.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Cande, Pieragnolo, Boloca.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Zapata.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Buksa, Zemura, Zanoli.
Squalificati: Davis.
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