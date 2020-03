Serie A, possibili nuove visite mediche per i giocatori colpiti dal Coronavirus

L'AIC, prima della ripresa degli allenamenti ed eventualmente del campionato, vuole un protocollo di lavoro concordato a tavolino da tutte le parti per riprendere il lavoro in sicurezza. I sanitari riflettono sulla possibilità di effettuare screening medici approfonditi sui calciatori che hanno contratto il virus, come Dybala, Gabbiadini e Vlahovic per intendersi. La volontà è escludere che il Covid-19 abbia lasciato tracce nei polmoni degli atleti, che ovviamente sono anche maggiormente sollecitati rispetto alle persone comuni. Allo studio c'è la possibilità di nuove visite di idoneità sportiva prima di tornare in campo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.