Serie A, tutti i "Player of the Match" della 29ª giornata. Yildiz-show a Udine
TUTTO mercato WEB
Il sabato della 29ª giornata di Serie A si è chiuso con la vittoria della Juventus a Udine. La decide Jeremie Boga ma il giocatore votato come "Panini Player of the Match" è Kenan Yildiz, autore dell'assist vincente. Il turco ora è in doppia cifra sia nei gol che negli assist, considerando tutte le competizioni. Guardiamo nel dettaglio tutti i migliori in campo delle partite fin qui giocate:
Torino - Parma 4-1
Nikola Vlasic
Inter - Atalanta 1-1
Nikola Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
Matteo Politano
Udinese - Juventus 0-1
Kenan Yildiz
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"
Pronostici
Calcio femminile