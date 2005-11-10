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Milan, Modric tiene sulle spine: "Futuro? Lo scoprirete presto, non è il momento di parlarne"

Milan, Modric tiene sulle spine: "Futuro? Lo scoprirete presto, non è il momento di parlarne" TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 09:19Serie A
Il fuoriclasse croato non svela la prossima mossa, ma al contempo non chiude al fatto di poter continuare in rossonero e con il calcio giocato.

È amara l'ultima gara in nazionale di Luka Modric ad un Mondiale: la sua Croazia abbandona la Coppa del Mondo 2026 già ai sedicesimi di finale cedendo il passo al Portogallo, al termine di una gara anche molto sfortunata. Due le reti annullate alla Croazia, l'ultima dopo più di 100 minuti di gioco e per un tocco che non ha visto nessuno ad eccezione del nuovo microchip della FIFA.

Le parole di Modric sul futuro


Tornando al fuoriclasse che ha appena visto concludersi il proprio contratto con il Milan, Luka Modric, al termine del match ha parlato anche del proprio futuro a livello di club, tema che ancora è in bilico. Continuerà a giocare o si ritirerà dal calcio? E se continuerà, lo farà al Milan o altrove? "Adesso non è ancora il momento di parlarne, lo scoprirete presto", le sue parole riportate da Sportske Novosti.

Come interpretare le parole di Modric


Solo il diretto interessato potrà svelare la propria scelta, a tempo debito, ma è chiaro che queste parole di Modric un pochino di speranza ai tifosi del Milan la lasciano. Dopo un'eliminazione dal Mondiale infatti Modric poteva già annunciare la propria scelta in caso di addio al calcio giocato, non facendolo non ha nemmeno chiuso la porta al fatto di poter continuare. Va anche detto che da campione qual è, Modric non ha voluto che nel giorno della grande delusione della sua nazionale si parlasse soprattutto di lui. Tempo al tempo dunque per conoscere il prossimo passo di Modric.

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