La Serie A compra spesso dal Club Brugge: chi possono essere i nuovi CDK e Jashari

Stasera l'Inter sfida il Club Brugge nella partita valida per la 2^ giornata della Fase Campionato di Champions League, la società tra le altre cose in cui ha maturato esperienza Aleksander Stankovic, prima di fare il suo rientro agli ordini di Chivu. Non soltanto, perché il Bruges è una sponda alla quale la Serie A si è appoggiata più di una volta negli ultimi anni, da lì per esempio il Milan negli ultimi anni ha completato gli onerosi acquisti di De Ketelaere e Jashari. Una domanda, quindi, sorge spontanea: chi possono essere i prossimi?

Joel Ordonez

(difensore centrale, 22 anni)

Procedendo in ordine di zona di campo, troviamo un difensore centrale di piede destro. Stasera non sarà del match essendo ancora alle prese con la frattura del metatarso, ma il suo nome circola da tempo in chiave mercato, anche accostato a squadre di Serie A (soprattutto l'Inter). Le sirene dalla Premier League, posate da un bel po' sul suo conto, possono però essere un bel disturbo.

Joaquin Seys

(esterno di sinistra, 21 anni)

In un ruolo nel quale storicamente si fa più fatica ad intervenire ed azzeccare i colpi, il nuovo titolare della nazionale belga può far gola a molti. Laterale molto interessante, soprattutto per quanto capace di combinare in zona offensiva, in questa stagione ha già messo a segno 4 assist.

Gianluca Okon-Engstler

(centrocampista, 17 anni)

Il figlio minore di Paul Okon è un osservato speciale anche in chiave nazionale, visto che finora si è diviso nel percorso Under tra Italia e Australia. Profilo che deve ancora inserirsi nel giro della prima squadra, sta crescendo in seconda divisione con la squadra B, in cui è sempre titolare. Centrocampista moderno, fa della costruzione il suo punto di forza ma sa rendersi utile in entrambe le fasi.

Carlos Forbs

(attaccante esterno, 22 anni)

Ha recuperato all'ultimissimo minuto e questa sera dovrebbe far parte del match, anche se probabilmente non da titolare. Cresciuto in settori giovanili di assoluto livello (Sporting CP, Manchester City e poi anche Ajax) è uno di quegli esterni d'attacco con i gol nelle gambe, una dote non così comune. E che fa di lui infatti un elemento intrigante anche per chi vigila sul mercato.

Nicolò Tresoldi

(centravanti, 22 anni)

Chiudiamo con il più conosciuto della lista, anche e soprattutto per via del pressing in corso da parte della FIGC per scipparlo alla Germania. Forte fisicamente ma anche piuttosto rapido nei movimenti, è il prototipo del centravanti moderno in quanto può contare anche su una dote tecnica da non sottovalutare. Sarà senza troppi dubbi il principale spauracchio per i ragazzi di Chivu, questa sera.