Slovan Bratislava, Yaya Touré: "C'è un grande gap con la Roma. Datemi tempo"

In questi minuti, Yaya Touré è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra il suo Slovan Bratislava e la Roma nella terza giornata di della fase a campionato di Champions League. Diretta testuale a cura di TMW.

23.10 - A breve la conferenza stampa di Yaya Touré.

21.16 - Inizia la conferenza.

Un suo commento?

"Siamo delusi dal risultato, perché portiamo a casa un'altra sconfitta amara. Sarà dura".

L'approccio iniziale?

"Ci eravamo preparati bene, una delusione. Abbiamo pagato il prezzo dei nostri errori. Dobbiamo migliorare sennò sarà dura per il prosieguo della competizione".

Che idea hai della Roma?

"Lavorano bene a livello difensivo, con pochi errori. Per me il calcio è divertimento, non siamo uniti in questo senso. Abbiamo delle grandi mancanze di concentrazione e non reggiamo i 90 minuti. Ci avevamo lavorato, ma c'è ancora tanto da fare. Dobbiamo darci una mano e lottare. Abbiamo tanto da imparare dalla Roma, so in cosa dobbiamo migliorare".

La prestazione di Marcelli?

"La scelta era dovuta al fatto che loro giocano bene a uomini. Volevo affrontare la difesa romanista sulla velocità e sulla partenza: doveva trovare lo spazio e non gli è riuscito molto questa sera. Deve migliorare tanto, io gli do fiducia, ma c'è da lavorare insieme".

Quali sono i lati positivi di questa partita?

"Io ti chiedo cosa potremmo fare invece. Tu cosa faresti? Giochiamo contro avversari molto superiori sia a livello di patrimonio che tecnico rispetto a noi. Io sono qui da 4 mesi, si tratta di un percorso ancora lungo. Io odio perdere, ma succede ancora. Facciamocene una ragione: ci serve molto tempo. Non è che in un battito di ciglia cambia tutto. Dovete essere intellettualmente onesti, la Roma ha più milioni rispetto a noi: loro sono alle stelle, noi per terra. Accettatelo. Datemi del tempo".

Quanto è importante poter puntare su alcuni uomini chiave?

"Abbiamo tante cose positive nel nostro club. Se guardate il risultato, si pensa alla disfatta. Ibrahim ha fatto cose importanti, Cruz anche. Tutti vogliono migliorare, ma dobbiamo essere realisti. Loro danno tutto e lo vedo, ma dopo un po' di mesi o anni si migliorerà tutto. Giochiamo tante gare. Dobbiamo lavorare sugli errori per mettere in difficoltà questo tipo di gare".

C'è stato uno scontro tra slovacchi e poliziotti.

"Non me ne sono accorto. Chiederò ai collaboratori cosa è successo, ma i nostri tifosi sono i migliori. Io ero concentrato sulla partita".

Le scelte a gara in corso?

"Chiunque cerca di mettersi a disposizione. Se avessimo più tempo per lavorare per affrontare avversari come la Roma sarebbe più semplice. Il tempo per preparare le gare sarebbe meglio. Vedo che tutti danno il 100%, ma a volte le cose si complicano. Sono qui per dargli una mano, perché non è semplice: oggi la Roma ha meritato di vincere".

23.26 - Termina la conferenza stampa.