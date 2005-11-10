LASK-Slovan Bratislava, le formazioni ufficiali: Yaya Toure con il 4-3-3 sfida un 3-5-2
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:01Serie A
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03.11.2026 20:01Serie A
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Di seguito le formazioni ufficiali di LASK-Slovan Bratislava, sfida valida per la quarta giornata di Champions League.
LASK (3-5-2): Jungwirth; , Mbuyamba, Alemao, Andrade; Jorgensen, Horvath, Bogarde, Ljubicic, Dibango, Usor, Adeniran. A disposizione: Schutzenauer, Schillinger, Freckleton, Danek, Kalajdzic, Schopf, Verhaeghe, Elfadli, Lang, Flecker, Kane. Allenatore: Dietmar Kuhbauer.
Slovan Bratislava (4-3-3): Popovic; Kozlovsky, Wimmer, Markovic, Sahmkou Camara; Mustafic, Martinez, Blackman; Suleiman Camara, Sporar, Maros. A disposizione: Macik, Takac, Pokorny, Ibrahim, Hofstadter, Gajdos, Marcelli, Barseghyan, Bajric, Tomanek, Sandro Cruz, Matsuoka. Allenatore: Yaya Toure.
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