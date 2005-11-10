Lo Slovan Bratislava non ha ancora trovato la strada per vincere, o anche solo pareggiare, in Champions League. Con il ko della 5ª giornata della 'League Phase' contro il Betis, il club slovacco è arrivato a 13 partite disputate nel torneo e 13 sconfitte, pareggiando il numero della più lunga striscia negativa che finora apparteneva all'Olympique Marsiglia.

Un cammino senza punti dal 2024/25

Il conto parte dal ritorno nella competizione nel 2024/25, quando lo Slovan Bratislava perse tutte e otto le gare della fase campionato. Nell'attuale stagione, con Yaya Touré alla prima esperienza da capo allenatore, la musica non è cambiata. Il 9 settembre è arrivato il 6-1 in casa del Paris Saint-Germain, poi il 3-0 interno con lo Stoccarda (14 ottobre), il 4-0 sul campo della Roma (20 ottobre) e il 4-0 a Linz con il LASK (3 novembre). Quattro partite e 17 gol subiti: nessun club aveva mai perso le prime quattro gare di una stagione di Champions con almeno tre gol di scarto.

Il precedente del Marsiglia, e due modi di contare

L'Olympique Marsiglia aveva incassato 13 sconfitte consecutive tra marzo 2012 e novembre 2020. La serie si interruppe il 1° dicembre 2020 con il 2-1 all'Olympiacos. Tra i protagonisti di quel lungo digiuno c'era Florian Thauvin, in campo in dieci delle 13 sconfitte.

Le ultime tre gare

Per lo Slovan Bratislava restano tre partite di fase campionato, a cominciare dalla sfida in casa con lo Shakhtar Donetsk del 9 dicembre. L'obiettivo di Touré è evitare di scrivere da solo la pagina più nera della competizione.