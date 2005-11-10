Slovan Bratislava-Betis, le formazioni ufficiali: slovacchi a caccia dei primi punti
Luca Bargellini
Arrivano le formazioni ufficiali di Slovan Bratislava-Betis, match delle ore 21 valido per la 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League.
Slovan Bratislava (4-3-3): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Matsouka, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Marcelli. Allenatore: Yaya Touré
Betis (4-3-3): Alvaro Valles; Angelo Ortiz; Diego Llorente, Valentin Gomez, Fran Garcia; Isco, Bernal, Deossa; Antony, Cucho Hernandez, Abde Ezzalzouli. Allenatore: Pellegrini
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
In corso
Bodo/Glimt- LASK 0-0
Galatasaray-Aston Villa 0-0
Martedì 24 novembre
Ore 21:00 - Arsenal-Borussia Dortmund
Ore 21:00 - Como-AEK
Ore 21:00 - Feyenoord-Porto
Ore 21:00 - Manchester City-Napoli
Ore 21:00 - Lipsia-Lens
Ore 21:00 - Real Madrid-PSV
Ore 21:00 - Slovan Bratislava-Betis
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United