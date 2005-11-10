Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Slovan Bratislava, Wimmer: "Emozionante essere all'Olimpico. La Roma è un grande club"

Live TMW
Marco Campanella
autore
Marco Campanella
Oggi alle 17:28Serie A
19.10.2026 17:28Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Wimmer presenta il match di Champions League del suo Slovan Bratislava contro la Roma dallo Stadio Olimpico al fianco di Yaya Touré. Diretta testuale a cura di TMW.

17.00 - A breve la conferenza stampa.

Emozioni?
"Sono molto emozionato. La Roma è un grandissimo club e avere l'occasione di essere qui è un onore, sarà un'esperienza fantastica per noi. Spero di fare un'ottima gara, vogliamo godercela".

Quanto peserà l'assenza di Sporar?
"Sappiamo quanto pesa l'assenza di Sporar, quando manca il capitano tutto è più difficile. Poi, potrebbe fare anche la differenza sul campo: è il nostro bomber. Vogliamo fare comunque il massimo".

Come si ferma Malen?
"Malen è in forma, sta benissimo. Ha sempre fatto bene, anche in passato. Nelle ultime partite ha fatto diverse reti. Non sarà facile: dovremo essere tutti molto aggressivi da subito, la Roma ha qualità. Serve una grande gara".

La partita contro il Milan dello scorso anno?
"Sono gare diverse. La Roma è forte difensivamente, fa pressione a tutto campo: è un gioco italiano. Sono preparati tatticamente, sono solidi ma anche cinici. Tutti noi dobbiamo essere aggressivi e concedere pochi spazi".

La Roma ha perso contro lo Slovan già 15 anni fa...
"Lo sapevo, un grande risultato fu per il club. Vogliamo ricreare la stessa atmosfera, anche se le cose sono cambiate molto. Sono favoriti, ma noi non siamo venuti qui per guardare. Vediamo cosa possiamo fare".

Sul derby vinto?
"Sempre bellissimo. Siamo partiti senza i migliori auspici, ma abbiamo dimostrato di poter giocare bene dal primo all'ultimo minuto. Non è mai stato in discussione il risultato. Essere qui è bellissimo: dobbiamo fare il massimo nel campionato per riuscire a essere in Champions sempre più spesso".

Sul nuovo format della Champions?
"Sappiamo che giochiamo contro una delle migliori d'Europa, ma vogliamo rubare qualche punto. Vogliamo fare il massimo e daremo tutto sul campo".

17.28 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati

Immagine news 1
Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Roma squadra fortissima, ma siamo qui per vincere"
Immagine news 2
Slovan Bratislava-Stoccarda, le formazioni ufficiali della sfida di Champions League
Immagine news 3
Eurorivali, colpo esterno dello Slovan Bratislava: 2-1 al Komarno

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
18:18 Serie ATMW
TMWUn Maldini come questo non si era mai visto. Col Cagliari torna sul campo dove si è lanciato
Immagine news 2
18:06 Serie ATMW
TMWIl VAR si riaccende e salva Chiffi, ma non Di Bello. Il ritorno di Abisso: arbitri, com’è andato il weekend
Immagine news 3
18:00 Serie A
Pioggia di infortuni tra Serie A e Nazionale, Comolli torna in pista: le top news delle 18
Immagine news 4
17:55 Serie A
Un fondo del Qatar interessato all'Inter, Tronchetti Provera: "La garanzia è Marotta"
Immagine news 5
17:47 Serie A
Monza-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Nzola al fianco di Mendy, Juric con il tridente
Immagine news 6
17:43 Serie ALive TMW
Live TMWSlovan Bratislava, Yaya Touré: "Roma squadra fortissima, ma siamo qui per vincere"
Immagine news 7
17:35 Serie A
L'ex Atalanta Pesic sicuro: "La Roma con Gasperini vincerà lo Scudetto, lui è il numero uno"
Immagine news 8
17:30 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWMoggi: "Alla Juventus manca l'allenatore. Ognuno pensa al suo orticello"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Allegri: “Speriamo ci sia fine al peggio. ADL? L’ho sentito oggi, le chiacchiere non contano”
Immagine top news n.1 Fiorentina irritata per l'arbitraggio contro il Como: il club scrive alla Lega Serie A
Immagine top news n.2 Gasperini annuncia: "Per Dybala tempi più lunghi del previsto. Malen-Castro? Può darsi..."
Immagine top news n.3 Chi è Markus Krosche? E con quale ruolo può arrivare al Milan? Tutto sul re del mercato tedesco
Immagine top news n.4 Laziali sul carro di Ringhio, ma in una città del Canada il Gattuso Day esiste già dal 2007
Immagine top news n.5 Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine top news n.6 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.7 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Baiano: "Che senso ha cambiare sempre formazione? Squadra squilibrata"
Serie A
Immagine box news Serie A Yaya Touré: "Slovan a Roma per vincere. Gasperini? All'Atalanta è stato incredibile"
Immagine box news Serie A Un Maldini come questo non si era mai visto. Col Cagliari torna sul campo dove si è lanciato
Immagine box news Serie A Il VAR si riaccende e salva Chiffi, ma non Di Bello. Il ritorno di Abisso: arbitri, com’è andato il weekend
Immagine box news Serie A Pioggia di infortuni tra Serie A e Nazionale, Comolli torna in pista: le top news delle 18
Immagine box news Serie A Un fondo del Qatar interessato all'Inter, Tronchetti Provera: "La garanzia è Marotta"
Immagine box news Serie A Monza-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Nzola al fianco di Mendy, Juric con il tridente
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, le prime parole di Comolli: "Club con potenziale di crescita importante, felice di essere qui"
Immagine box news Serie B Dalla Juventus al Pisa in 4 mesi: Damien Comolli è il nuovo presidente e AD del club toscano
Immagine box news Serie B Palermo, senti Vieri: "Inzaghi è un fenomeno, ho visto con quanta concentrazione sta in campo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, il pari contro l'Hellas è stata una vera ripartenza? Solo il campo potrà dirlo
Immagine box news Serie B Samp, per Corradi sempre più prossimo l'esonero. E spunta un biennale per Giampaolo
Immagine box news Serie B Sampdoria, ipotesi ritorno in blucerchiato di Giampaolo: avviati i primi contatti
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Da Lunghi a Scotto, il punto sull'infermeria della Torres dopo dieci giornate di campionato
Immagine box news Serie C Braglia si autoflagella? Il Gubbio non decolla: "Capire le cose in fretta, sennò la mia presenza è inutile"
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: omologato 2-0 tra Latina e Atalanta U23. Pineto senza Germinario con la Reggiana
Immagine box news Serie C Giugliano, in salita la strada per il nuovo tecnico. Dopo il 'no' di Cannavaro, nodo Trapani per Aronica
Immagine box news Serie C Barletta, trauma di terzo grado al rene sinistro per Partipilo: la nota della società
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi