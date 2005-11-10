Slovan Bratislava, Wimmer: "Emozionante essere all'Olimpico. La Roma è un grande club"

Wimmer presenta il match di Champions League del suo Slovan Bratislava contro la Roma dallo Stadio Olimpico al fianco di Yaya Touré. Diretta testuale a cura di TMW.

17.00 - A breve la conferenza stampa.

Emozioni?

"Sono molto emozionato. La Roma è un grandissimo club e avere l'occasione di essere qui è un onore, sarà un'esperienza fantastica per noi. Spero di fare un'ottima gara, vogliamo godercela".

Quanto peserà l'assenza di Sporar?

"Sappiamo quanto pesa l'assenza di Sporar, quando manca il capitano tutto è più difficile. Poi, potrebbe fare anche la differenza sul campo: è il nostro bomber. Vogliamo fare comunque il massimo".

Come si ferma Malen?

"Malen è in forma, sta benissimo. Ha sempre fatto bene, anche in passato. Nelle ultime partite ha fatto diverse reti. Non sarà facile: dovremo essere tutti molto aggressivi da subito, la Roma ha qualità. Serve una grande gara".

La partita contro il Milan dello scorso anno?

"Sono gare diverse. La Roma è forte difensivamente, fa pressione a tutto campo: è un gioco italiano. Sono preparati tatticamente, sono solidi ma anche cinici. Tutti noi dobbiamo essere aggressivi e concedere pochi spazi".

La Roma ha perso contro lo Slovan già 15 anni fa...

"Lo sapevo, un grande risultato fu per il club. Vogliamo ricreare la stessa atmosfera, anche se le cose sono cambiate molto. Sono favoriti, ma noi non siamo venuti qui per guardare. Vediamo cosa possiamo fare".

Sul derby vinto?

"Sempre bellissimo. Siamo partiti senza i migliori auspici, ma abbiamo dimostrato di poter giocare bene dal primo all'ultimo minuto. Non è mai stato in discussione il risultato. Essere qui è bellissimo: dobbiamo fare il massimo nel campionato per riuscire a essere in Champions sempre più spesso".

Sul nuovo format della Champions?

"Sappiamo che giochiamo contro una delle migliori d'Europa, ma vogliamo rubare qualche punto. Vogliamo fare il massimo e daremo tutto sul campo".

17.28 - Termina la conferenza stampa.