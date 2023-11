Smalling, Sanches e gli altri: quanti infortuni sulla strada verso la Champions della Roma

vedi letture

Inizio zoppicante della Roma. La formazione giallorossa è arrivata alla pausa per le Nazionali con il pareggio a reti bianche nel derby. Lukaku e compagni però per il momento sono molto indietro in classifica con 18 punti e un settimo posto che, se il campionato finisse oggi, lascerebbe i Capitolini fuori anche dalla Conference League. Un momento non facile dunque per José Mourinho che non ha mai avuto, va detto, la squadra titolare a disposizione.

Troppi forfait

Tante assenze in questa prima parte di stagione hanno condizionato i risultati finali. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato a fare il punto della situazione sull’infermeria della Roma con Chris Smalling e Renato Sanches praticamente mai a disposizione a cui vanno aggiunte le situazioni di Spinazzola, Pellegrini e Dybala che hanno rallentato la corsa alla Champions.