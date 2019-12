© foto di

Ole Gunnar Solskjaer torna a parlare di Romelu Lukaku. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Manchester United ha commentato così l'addio del bomber belga con destinazione Inter e il successivo exploit a Old Trafford del giovane talento classe 2001 Mason Greenwood: "Romelu è un buon attaccante e segnerà sempre tanti gol, ma era arrivato il momento di andarsene per lui. Non abbiamo trovato il sostituto giusto al di fuori del nostro club, ma qui avevamo già Mason". In questa stagione Greenwood ha segnato finora ben 10 reti in 24 presenze, mentre Lukaku ha timbrato il cartellino 14 volte in 22 apparizioni.