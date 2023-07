Sow-Lazio, tutti i retroscena de Il Messaggero: da Sarri spiazzato alle telefonate con Lotito

Dopo due giorni di rebus e colpi di scena, alla fine oggi può ancora arrivare la fumata bianca per Djibril Sow alla Lazio. La vicenda resta ingarbugliata, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero che racconta i retroscena degli ultimi giorni. Partiamo da mercoledì sera a mezzanotte e mezza: "Sto ancora aspettando i documenti, che abbiamo spedito a Francoforte stamattina", le parole di Lotito con assoluta tranquillità. Eppure dalle prime ore di ieri mattina cominciano ad arrivare rumors sul giocatore che potrebbe andare in Andalusia. La società biancoceleste conferma il possibile inserimento del club spagnolo - si legge - ma ostenta tranquillità sulla parola data dall'entourage.

A sorpresa. Improvvisamente succede qualcos'altro che complica ulteriormente la telenovela: Sow ha remore sull'addio alla Bundesliga e Sarri non ha ancora digerito che martedì pomeriggio Lotito abbia proceduto all'acquisto di Sow e glielo abbia comunicato in serata ad affare fatto con una telefonata di Picchioni, un quarto d'ora dopo la prima chiamata senza risposta. L'uomo mercato di Maurizio ha quasi scarabocchiato quel nome a inizio giugno, fra le occasioni a scadenza a piè di lista. Non se ne è mai parlato davvero prima.

I dubbi di Sarri. Il tecnico - continua Il Messaggero - non è irritato per principio, ma perché sa che il budget biancoceleste è sempre più ridotto dopo l'acquisto di Castellanos e vanno spesi 14 milioni più 2 di bonus per Sow, che ha pure esperienza da Champions, ma ha quasi sempre giocato a due nel 3-4-2-1 e non può essere una priorità nel suo centrocampo. Ne servono 20 più bonus per Ricci, Sarri preferirebbe lì uno sforzo o su un top (Zielinski rinnovo permettendo) e prova sino all'ultimo a bloccare tutto. Poi però Lotito lo convince al telefono e riparte lo scambio di documenti nel pomeriggio. Sow deve dire sì, ma Maurizio non ha certo alzato la cornetta per convincerlo dopo aver minacciato addirittura di andarsene se il resto del mercato verrà condotto ancora in questo modo.