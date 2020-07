Sponsor tecnici, il quadro della Serie A 2020/2021: quattro novità per la prossima stagione

Il finale di stagione, come sempre, coincide anche con l'arrivo delle nuove maglie dei club di Serie A. E in qualche caso anche con novità nel marchio: sono già tre i cambi (non annunciati ma già noti) nel prossimo campionato. La Fiorentina, salvo sorprese, passerà da Le Coq Sportif a Kappa, anche se il cambiamento non è stato ancora ufficializzato. Stesso discorso (da Joma a Macron) per la Sampdoria, mentre il Cagliari dovrebbe passare da Macron ad Adidas. Infine, nei giorni scorsi anche il Sassuolo, attraverso le parole di Carnevali, ha reso noto che nel prossimo campionato ci sarà una novità, anche se il contratto con Kappa è in scadenza nel 2021: in questo caso, però, non ci sono ancora anticipazioni, se non che si tratterà di uno sponsor internazionale di alto livello. Capitolo Roma: il club divorzierà da Nike, ma solo nel 2021. Ecco tutte le squadre della prossima Serie A 2020/2021 (19 club, abbiamo incluso le neopromosse già note e tenuto sia Lecce che Genoa) e i rispettivi sponsor tecnici. Un mercato, secondo le analisi degli esperti di settore, che vale 110 milioni di euro.

Atalanta: Joma

Benevento: Kappa

Bologna: Macron

Cagliari: da Macron ad Adidas (non ancora annunciato)

Crotone: Zeus

Fiorentina: da Le Coq Sportif a Kappa (non ancora annunciato)

Genoa: Kappa

Hellas Verona: Macron

Inter: Nike

Juventus: Adidas

Lazio: Macron

Lecce: M908

Milan: Puma

Napoli: Kappa

Parma: Erreà

Roma: Nike

Sampdoria: da Joma a Macron (non ancora annunciato)

Sassuolo: da Kappa a un marchio estero (non ancora annunciato)

Torino: Joma

Udinese: Macron