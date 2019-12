Sportitalia, Napoli: contatti con Gattuso. Rivoluzione entro 10 giorni

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arriva da Sportitalia l’indiscrezione legata al possibile futuro della panchina del Napoli. Il nome forte sul quale si sta lavorando in casa partenopea è infatti quello di Rino Gattuso: l’ex tecnico del Milan è infatti uscito dalla lista dei candidati per la possibile successione di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina per aspettare le evoluzioni riguardanti il futuro del Napoli. Le tempistiche sono imminenti, e potrebbero variare dall’esito del prossimo impegno di Champions League contro il Genk e il turno di campionato successivo che invece vedrà i partenopei affrontare il Parma. Non ci sono altri traghettatori previsti, anche perché nel caso di Gattuso la scelta sarebbe pressoché definitiva con un contratto di 18 mesi che sconfinerebbe rispetto al campionato in corso. Dopo i contatti dei giorni scorso tra De Laurentiis e Jorge Mendes, l’ipotesi Gattuso diventa sempre più concreta in chiave Napoli.