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Stankovic sa come si fa: secondo rigore parato in Serie A. Il primo? A Lukaku contro il Napoli

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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 18:15Serie A
17.10.2026 18:15Serie A
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Il portiere del Venezia grande protagonista al Penzo con un rigore parato a De Bruyne. Anche il primo rigore lo aveva parato a un belga del Napoli
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo sette sconfitte consecutive e l'inevitabile esonero di Stroppa, il Venezia rialza la testa e torna ad un successo che in stagione non era mai riuscito ad ottenere finora. Al Penzo, contro il Napoli, la squadra di Davide Nicola si è imposta 1-0 grazie al gol siglato a inizio ripresa da Akor Adams ma a prendersi la copertina - e il primo di player of the match - è stato Filip Stankovic.

Dal Napoli al Napoli, Stankovic pararigori con gli azzurri

Dopo un primo tempo positivo, nella ripresa il secondogenito della famiglia Stankovic ha deciso di indossare il mantello da supereroe, tenendo a galla il Venezia con una serie di interventi prodigiosi. Prima la respinta su Lobotka, poi quella su Alisson Santos, fino alla parata più pesante: il rigore neutralizzato a Kevin De Bruyne. Evidentemente, Filip Stankovic ha un debole per i dispetti ai giocatori belgi del Napoli. Il primo, e fino a oggi unico, penalty parato in Serie A dal portiere serbo risaliva infatti al 2024, quando a finire ipnotizzato era stato Romelu Lukaku, sempre contro gli azzurri. Anche allora la partita terminò 1-0, ma a festeggiare furono i padroni di casa partenopei. Stavolta, invece, la gioia è doppia: la sua prestazione ha contribuito a regalare al Venezia tre punti preziosissimi.

L'ascesa e l'infortunio: ora vuol tornare al top

L'ascesa, il grave infortunio e la voglia di tornare al top
Proprio nel 2024, con Eusebio Di Francesco in panchina, Stankovic aveva iniziato a muovere i primi passi in Serie A, lasciando intravedere le qualità di un portiere destinato a un futuro importante. Poi, però, era arrivato il terribile infortunio: una lesione al tendine rotuleo che lo aveva costretto a chiudere anzitempo la stagione, privando il Venezia di un elemento fondamentale nella fase decisiva del campionato e che (forse) pesò molto nella successiva retrocessione del club. Oggi Stankovic sembra pronto a riprendersi ciò che aveva lasciato in sospeso, dimostrando di poter tornare protagonista. "Mi fa sempre piacere aiutare la squadra, specie nei momenti difficili. La squadra ha bisogno di me e quando mi faccio trovar pronto è la soddisfazione più bella", le sue parole nel post partita.

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