Stones, debutto da sogno con l'Inter: "Che sensazione giocare per questa squadra"
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Il difensore inglese ha festeggiato sui social il gol decisivo contro il Betis e il suo debutto con la maglia dell'Inter.
Debutto perfetto per John Stones, che ha segnato la rete della vittoria nell'ultima amichevole dell'Inter in questo pre-campionato contro il Real Betis. Il difensore inglese ha affidato al suo profilo Instagram tutta la sua gioia dopo il gol.
"Che sensazione giocare per questa squadra e segnare per la prima volta oggi! Orgoglioso di indossare il numero 6 dopo alcuni giocatori leggendari che hanno indossato questa maglia prima di me. Forza Inter!"
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