Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Giocare in Arabia Saudita che segnale è per quanto riguarda il calcio italiano e la società, secondo Maurizio Sarri? Questa la risposta del tecnico della Juventus. "Un passo avanti o indietro? Non lo so, non mi interessa. Ho smesso di seguire la politica e quella sportiva anni fa... Come cultura mia, sono uno che crede nelle tradizioni per quanto riguarda il calcio ma sono aperto alle innovazioni. Voglio vedere il clima dello stadio e poi ti rispondo".