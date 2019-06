TMW - Aldair su Koulibaly: "Difficile convincerlo a cambiare squadra"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

L'ex difensore della Roma, Aldair, è stato premiato a Napoli, durante l'evento Football Leader 2019, e successivamente ha parlato dal palco: "Il razzismo? Forse l'ho sofferto meno della gente comune in Italia, un calciatore è comunque un privilegiato.

Il più forte tra i vari De Ligt, Varane, Van Dijk e Koulibaly?

"Koulibaly sta facendo benissimo, poteva vincere lo Scudetto col Napoli un anno fa. C'è anche Thiago Silva che mi è sempre piaciuto. Il difensore oggi deve avere piedi buoni per avviare l'azione, dipende però dall'allenatore. Sarri alla Juve e Koulibaly in bianconero? Per me è molto difficile convincere il difensore a cambiare squadra".