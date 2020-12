tmw Atalanta, è finito il lungo calvario di Marco Tumminello. Possibile prestito a gennaio

Marco Tumminello di nuovo a disposizione. Dopo un lungo calvario iniziato a settembre 2019 e durato tutto il 2020, l'attaccante classe '98 ha del tutto recuperato dall'infortunio dopo l'ultimo intervento al crociato col dottor Volker dell'Università di Pittsburgh. Adesso il giocatore scalpita per rientrare, sta bene, e ha ripreso ad allenarsi con l'Atalanta.

Potrebbe utilizzarlo la Dea per la seconda parte di stagione, più probabile una nuova avventura in prestito in Serie B dopo quella al Pescara, che iniziò molto bene con due gol nelle prime tre partite, ma poi si interruppe a causa di un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi di gioco per 15 mesi.

Un calvario lunghissimo, che per fortuna adesso è finito: Tumminello finalmente può voltare pagina.