TMW - Belgio, Martinez: "Il grande avvio di Lukaku all'Inter non mi stupisce"

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha commentato a TMW e agli altri media presenti a Bucarest il sorteggio di Euro 2020 e l'ottimo avvio del bomber belga Romelu Lukaku con l'Inter: "Ci mancava solamente la Finlandia, era l'ultimo pezzo del nostro puzzle. Peccato, perché in questo modo dovremo cambiare tutti i nostri spostamenti. Non ci consideriamo i favoriti, anche se sappiamo che possiamo competere contro chiunque. Tutti possono vincere questo torneo, c'è un livello altissimo".

L'ha stupita l'avvio strepitoso di Lukaku in Serie A?

"Non mi sorprende. Lo conosciamo bene, è bello vederlo segnare all'Inter come in Nazionale. A Milano ha trovato degli ottimi compagni e un grande allenatore quale Conte".