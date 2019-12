TMW - Cagliari, Giulini sul mercato: "Parlerò con Maran dopo Udine"

Nella sua conferenza stampa di oggi, nella quale ha ufficializzato Gigi Riva come nuovo presidente onorario, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato anche di mercato: "Ogni anno questo periodo è apice di squalifiche e infortuni. Adesso tornerà Rog ma uscirà Nandez. Fare valutazioni in un momento del genere è abbastanza complicato, oltretutto abbiamo fissato una cena con il direttore Carli e il mister dopo la gara di Udine e per questo faccio fatica a rispondere adesso sull'argomento mercato".