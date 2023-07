tmw Chukwueze ha firmato: in giornata l'ufficialità del suo arrivo al Milan

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Samuel Chukwueze ha firmato il proprio contratto con il Milan in sede ed è rientrato in hotel. Manca, dunque, solo il comunicato ufficiale. Diventerà il settimo acquisto di questa movimentatissima estate rossonera, il nono se si considerano anche i giovani Jimenez e Raveyre. Il nigeriano arriva dal Villarreal e con l'acquisto del nigeriano, l’ammontare degli investimenti estivi del Diavolo sfonda quota cento e sale a 107 milioni di euro.

Le cifre dell'affare: per il calciatore un quinquennale da circa 4 milioni l’anno

L’esterno d’attacco arriva a titolo definitivo dal Villarreal con un’operazione da 20 milioni di euro più 8 di bonus, per lui un quinquennale da circa 4 milioni l’anno. Non partirà per gli Stati Uniti ma rimarrà ad allenarsi a Milanello: non è da escludere che possa fare anche qualche lavoro insieme alla Primavera di Ignazio Abate per raggiungere più rapidamente la condizione ideale. Chukwueze prenderà la maglia numero 21.