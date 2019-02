TMW - Dybala-Icardi: plusvalenze e sogno, perché lo scambio è possibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala e Mauro Icardi. La possibilità che i due argentini abbiano un destino ben più che incrociato non è remota. Non solo in Nazionale, s'intende, ma pure sul calciomercato. Con un possibile scambio di maglie: Dybala come sogno nascosto di Marotta per costruire la nuova Inter, Icardi come riferimento avanzato da piazzare accanto a Cristiano Ronaldo.

Plusvalenze multimilionarie La Joya ha un valore di mercato stimato intorno ai 110 milioni di euro, secondo le ultime stime. Sarebbe la maggior plusvalenza per la Juventus e per questo, visto che il valore di carico residuo in estate sarà di 16,7 milioni di euro, Agnelli e la dirigenza pensano alla cessione. Si tratterebbe di un guadagno di oltre 90 milioni di euro mentre per quanto riguarda Icardi la plusvalenza sarebbe anche superiore. A bilancio il valore netto il prossimo 30 giugno sarebbe di 2,5 milioni di euro circa, al netto di ulteriori rinnovi.

La possibile trattativa Detto che Giuseppe Marotta e Fabio Paratici non si sono ancora seduti al tavolo per parlare di cifre e dettagli, non è certo un mistero che entrambe le parti stiano da tempo pensando all'ipotesi. Che tale è, giustappunto. Una ricchissima idea di calciomercato, per la quale entrambi stanno aspettando la chiamata dell'avversario e del vecchio compagno di scrivania. Tutto, però, sta appunto nella plusvalenza di cui sopra. Sarebbero due cessioni che andrebbero a mettere nei rispettivi bilanci ossigeno importantissimo, non solo valori tecnici aggiunti. Nel caso di trattativa concreta, le squadre potrebbero aggiungere anche denaro contante per aumentare la valutazione dei giocatori e creare maggiore plusvalenza. Questo, presumibilmente, valutando di 10 milioni circa in più il cartellino di Dybala rispetto a quello di Icardi, sia per questioni anagrafiche sia perché il 9 dell'Inter ha ora una clausola rescissoria che di fatto ne dà già una valutazione di massima.