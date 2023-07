tmw Fiorentina, sondaggio per Lucas Perri. Il portiere del Botafogo ha passaporto italiano

Torna di moda il nome di Lucas Perri per la porta della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola ha infatti messo nuovamente nel mirino l'estremo difensore che aveva già cercato nel gennaio del 2019, prima che passasse in prestito al Crystal Palace, in un'esperienza che non ha però dato i frutti sperati al brasiliano, che non è mai sceso in campo ed è poi tornato in patria. Classe 1997, alto 1.97, in questa stagione ha totalizzato 17 presenze con il Botafogo incassando 10 reti ma mettendo insieme altrettanti cleen sheet.

La carriera.

Nato e cresciuto nelle giovanili del Ponte Preta nel 2013 Perri è passato al San Paolo, ma non ha mai giocato in prima squadra, prima del passaggio, appunto, al Crystal Palace, ma anche in questo caso l'esordio non è mai arrivato. Poi il ritorno al San Paolo, ma è stato nel Clube Nautico Capibaribe che il portiere ha iniziato a giocare con continuità, anche se in seconda serie. Infine l'approdo al Botafogo, dove adesso è titolare inamovibile ed è sempre sceso in campo dalla prima alla diciassettesima giornata.

Valutazione.

Lucas Perri potrebbe lasciare il Botafogo per meno di 10 milioni di euro ma comunque la Fiorentina proverà a sondare nuovamente il terreno per prendere il portiere a circa 5 milioni, con l'esperto di calcio brasiliano, Andersinho Marques che in passato ha affermato: "Perri è uno dei migliori giovani in Brasile se non il migliore. Tutti dicono che è il nuovo Allison, ha passaporto comunitario anche se non ha giocato in Prima Squadra perché ha due portieri forti davanti a sé e è ancora giovane". L'esordio in prima squadra ora è arrivato e chissà che non possa davvero riprovare a vestire la maglia di un club europeo.