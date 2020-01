TMW - Genoa, Favilli: "Abbiamo dato l'anima. Faremo un grande ritorno"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

L’attaccante del Genoa Andrea Favilli ha commentato così in zona mista, ai microfoni di TMW, la vittoria del Genoa contro il Sassuolo: “Sicuramente abbiamo iniziato l’anno nel migliore dei modi, penso debba essere un punto di partenza per le prossime partite, ma siamo molto soddisfatti. Una percentuale di merito sul gol di Pandev? Una percentuale forse sì, ma penso che il merito sia di tutti. Abbiamo dato veramente l’anima, il cuore, quello che i tifosi ci chiedono. Oggi andiamo a letto soddisfatti”.

Cosa è cambiato con Nicola? “Magari abbiamo un po’ più di consapevolezza. Quando inizi un nuovo percorso con una vittoria tutto può essere più facilitato, siamo molto soddisfatti”.

Comincia un nuovo campionato? “Sicuramente, i primi mesi non sono andati bene, penso che questa squadra abbia qualità diverse da quelle che abbiamo fatto vedere fino a gennaio e penso che faremo un grande girone di ritorno”.

Anche tu hai dimostrato di essere sul pezzo. “Io mi sono sempre allenato col massimo della disponibilità, ho avuto diverse problematiche. Il 2019 è stato un anno un po’ così, ma non ho mai smesso di credere in quello che faccio”.

Cosa vi ha portato Nicola? “Probabilmente siamo un pochino più compatti. Siamo con lui da poco, penso che possiamo crescere ancora tantissimo. Serve un po’ già di tempo, ma penso che partire così sia fondamentale”.

Oggi hai dimostrato che se stai bene puoi dare una mano, quanta voglia hai di riscattarti? “Le parole stanno a zero, il passato è passato, lavoro con il massimo della determinazione. Ci sono stati periodi in cui non sono stato bene, non mi va di guardarmi alle spalle, voglio solo pensare al futuro e portare il Genoa alla salvezza”.

Tu ti vedi qui? “Sicuramente”.