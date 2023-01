tmw Il Torino aumenta il pressing per Shomurodov. È il primo obiettivo per Juric

vedi letture

Prosegue in queste ore il pressing del Torino per Eldor Shomurodov della Roma. Dopo l'infortunio di Pietro Pellegri, i granata non hanno solo bloccato la partenza di Antonio Sanabria (c'era l'Hellas Verona concretamente sul paraguaiano) ma cercano un nuovo attaccante. C'è il gradimento di Ivan Juric per l'uzbeko di casa giallorossa: dopo l'arrivo di Ola Solbakken, José Mourinho ha dato l'ok per far partire l'ex Rubin Kazan. Su Shomurodov è viva la concorrenza di due club di A, il primo è proprio l'Hellas e poi la Cremonese.