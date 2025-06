Roma, Shomurodov è in partenza: sull'attaccante c'è anche la corte del Rennes

Spunta una nuova pretendente per Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è sempre in uscita dalla Roma e godrebbe di richieste specialmente dall’estero. Su di lui ci sarebbero le attenzioni del campionato turco con il Basakehir che avrebbe posato gli occhi sull’ex Genoa e Cagliari ma potrebbe spuntare un nuovo interessa dal campionato francese. Da valutare poi quale sarà la posizione della società e soprattutto quale possa essere l’offerta che arriva sia dalla Turchia sia dalla Ligue 1 ma certamente per la punta potrebbe essere un’estate molto calda.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a farsi avanti con la società della capitale sarebbe stato il Rennes. Non va dimenticato che entro il 30 giugno i giallorossi dovranno realizzare altri 8 milioni di plusvalenza e le operazioni legate a Paredes e proprio a Shomurodov potrebbero anche bastare.

Con Claudio Ranieri, l’attaccante ha ritrovato smalto e rendimento ma, fra le varie competizioni, la doppia cifra di reti non è arrivata. Fra campionato, Coppa Italia ed Europa League, il giocatore ha collezionato 37 presenze in totale con sette gol segnati e cinque assist per i compagni. Ciò però potrebbe non bastare e la necessità di incassare da parte della Roma potrebbe portare ad una sua cessione a breve.